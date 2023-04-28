В Роспотребнадзоре озвучили 5 правил питания для пожилых

С возрастом организм человека начинает хуже усваивать полезные вещества. Санитарные врачи составили памятку с основными принципами питания, которые помогут сохранить здоровье на долгие годы.

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Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, при планировании рациона необходимо обратить внимание на 5 правил.

В сбалансированном рационе жителей Волгоградской области старше 60 лет должно быть много белка, витаминов и микроэлементов. При этом чем старше человек, тем чаще ему следует употреблять полезные продукты.

Нехватка белка может привести к плохому самочувствию, слабости и снижению физических функций организма. Чтобы восполнить дефицит этого вещества, достаточно 1 раз в день съедать блюдо из мяса, рыбы или птицы, а 1 раз в неделю – из печени. Пожилым людям также советуют употреблять молоко, яйца, сыр и кисломолочные продукты.

Нередко граждане старше 60 лет страдают от избыточной массы тела или истощения из-за неправильного питания. Согласно нормам, женщины в этом возрасте должны потреблять 1800 ккал, а мужчины – до 2200 ккал. Чтобы скорректировать вес, важно изменить суточный рацион.

Эксперты добавили, что пожилые люди должны пить достаточное количество воды, чая и соков. Из-за недостатка жидкости в организме могут появиться проблемы с мочевыделительной системой.