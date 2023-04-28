$81.56-0.0790.20+0.06
41 минуту назад

В Роспотребнадзоре озвучили 5 правил питания для пожилых

Волгоградская правда

С возрастом организм человека начинает хуже усваивать полезные вещества. Санитарные врачи составили памятку с основными принципами питания, которые помогут сохранить здоровье на долгие годы.

В Роспотребнадзоре озвучили 5 правил питания для пожилых
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, при планировании рациона необходимо обратить внимание на 5 правил.

В сбалансированном рационе жителей Волгоградской области старше 60 лет должно быть много белка, витаминов и микроэлементов. При этом чем старше человек, тем чаще ему следует употреблять полезные продукты.

Нехватка белка может привести к плохому самочувствию, слабости и снижению физических функций организма. Чтобы восполнить дефицит этого вещества, достаточно 1 раз в день съедать блюдо из мяса, рыбы или птицы, а 1 раз в неделю – из печени. Пожилым людям также советуют употреблять молоко, яйца, сыр и кисломолочные продукты.

Нередко граждане старше 60 лет страдают от избыточной массы тела или истощения из-за неправильного питания. Согласно нормам, женщины в этом возрасте должны потреблять 1800 ккал, а мужчины – до 2200 ккал. Чтобы скорректировать вес, важно изменить суточный рацион.

Эксперты добавили, что пожилые люди должны пить достаточное количество воды, чая и соков. Из-за недостатка жидкости в организме могут появиться проблемы с мочевыделительной системой.

Для ускорения обмена веществ можно добавлять в пищу небольшое количество различных специй. В ведомстве объяснили, что питаться нужно 5 раз в день в строго определенные часы.

ЗОЖ,Роспотребнадзор,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий