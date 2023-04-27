Любителей запивать шашлык алкоголем предупредили о последствиях

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что употребление шашлыка вместе с алкоголем увеличивает риск развития заболеваний поджелудочной железы. Об этом она рассказала «Известиям».

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По словам Кашух, поджелудочная железа любителей запивать шашлык алкогольными напитками после подобных трапез получает двойной удар. С одной стороны, нагрузку на орган дает жирное мясо, а с другой — этанол, который вредит всему организму, в том числе желудочно-кишечному тракту и почкам.

Чтобы избежать последствий для здоровья, Кашух посоветовала отказаться от алкоголя и выбирать для шашлыка постное мясо — курицу или говядину. Маринад, по мнению врача, лучше готовить самостоятельно, так как магазинные варианты часто содержат несвежее мясо, замаскированное обилием приправ, соли и уксуса.

Помимо этого, Кошух посоветовала не есть слишком много за раз: достаточно порции размером с ладонь. Она предупредила, что чем жирнее шашлык, тем меньше должна быть порция. «Ешьте медленно, тщательно пережевывая и наслаждаясь каждым кусочком. Между приемами пищи делайте перерывы и прислушивайтесь к своим ощущениям: если уже наелись, не накладывайте в тарелку добавки», — дала совет гастроэнтеролог.

В заключение она рекомендовала подавать шашлык с большим количеством овощей и зелени. По ее словам, чем больше цветов в овощной тарелке, тем больше полезных веществ она содержит.