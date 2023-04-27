Невролог рассказала, как вернуть обоняние

При аносмии (потери обоняния) могут помочь специальные препараты или тренировки, рассказала РИАМО врач-невролог АО "Медицина", врач высшей категории Галина Чудинская.
"Для лечения аносмии в некоторых случаях врач может посоветовать тот или иной препарат для уменьшения отечности или для восстановления слизистой оболочки носоглотки, что ускорит восстановительный процесс. Но в большинстве случаев восстановление обоняния происходит самостоятельно без специальных процедур и препаратов", - отметила специалист.
По ее словам, быстрее вкус и обоняние восстанавливаются при тренировках. Например, можно вдыхать яркие ароматы духов, цветов и специй.
"Возможно, в дальнейшем будут разработаны препараты, основанные на выявленном механизме аутоиммунного поражения обонятельных рецепторов", – отметила невролог.