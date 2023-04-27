Невролог рассказала, как вернуть обоняние

"Для лечения аносмии в некоторых случаях врач может посоветовать тот или иной препарат для уменьшения отечности или для восстановления слизистой оболочки носоглотки, что ускорит восстановительный процесс. Но в большинстве случаев восстановление обоняния происходит самостоятельно без специальных процедур и препаратов", - отметила специалист.