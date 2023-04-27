Как улучшить состояние кишечника без лекарств
Простые и эффективные советы, которые помогут улучшить состояние кишечника, дала американский гастроэнтеролог Сабина Хазан.
Медик рекомендовала включить в рацион богатые клетчаткой и пробиотиками продукты. К ним она отнесла фрукты, овощи, зелень, цельнозерновые и молочные продукты.
Кроме того, пользу органу может принести и физическая активность. Высокоинтенсивные аэробные упражнения способствуют увеличению разнообразия полезных бактерий в кишечнике, передает издание Solenka.Info.
Негативно на состояние кишечника влияет уровень стресса. Чтобы укрепить здоровье органа, следует меньше волноваться и беспокоиться.