Как улучшить состояние кишечника без лекарств

Простые и эффективные советы, которые помогут улучшить состояние кишечника, дала американский гастроэнтеролог Сабина Хазан.

© Слово и Дело

Медик рекомендовала включить в рацион богатые клетчаткой и пробиотиками продукты. К ним она отнесла фрукты, овощи, зелень, цельнозерновые и молочные продукты.

Кроме того, пользу органу может принести и физическая активность. Высокоинтенсивные аэробные упражнения способствуют увеличению разнообразия полезных бактерий в кишечнике, передает издание Solenka.Info.