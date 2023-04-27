Раскрыта опасность кошачьих царапин для здоровья человека
Царапины, оставленные кошками, могут нанести вредчеловеческому здоровью. Об этом рассказал врач-терапевт Павел Раменский.
Царапины могут стать причиной инфекционных заболеваний улюдей, так как в когтях кошек может содержаться бактерия, например, Pasteurella multocida. Из-за этого есть риск возникновения сильного воспаления, провоцирующего сепсис.
«Если вы получили царапину, обработайте ее как можно быстрее. Не оставляйте ее без внимания, даже если на первый взгляд она кажется незначительной», — приводит слова медика NEWS.ru.
Специалист призвал промывать царапины проточной водой. Этопозволит удалить бактерии с поверхности кожи, а затем их необходимо обработать дезинфицирующим средством. В случае ухудшения состояния, следует обратиться за медицинской помощью.