Названы причины вздутия живота

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала россиянам о причинах вздутия живота и метеоризме.

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Сообщается, что у состояния метеоризма есть две причины. Первая – это аэрофагия (чрезмерное заглатывание воздуха), а вторая – увеличение количества газов в ЖКТ. Ежедневно человек заглатывает примерно 2-3 литра воздуха.

– Заглатывание воздуха больше нормы происходит, если у вас: неврозы, сниженное или избыточное слюноотделение, переедания, перекусы на бегу, нетщательное пережевывание пищи, – отметила Диляра Лебедева.

Врач также сообщила, что к аэрофагии может привести употребление жевательных резинок, сосательных конфет и газировки. Газы могут возникнуть также из-за питания всухомятку и на бегу, повышенном употреблении клетчатки и лактозы.