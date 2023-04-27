$81.63+0.0890.14+0.11

Названы причины вздутия живота

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала россиянам о причинах вздутия живота и метеоризме.

Названы причины вздутия живота
© Vse42.ru

Сообщается, что у состояния метеоризма есть две причины. Первая – это аэрофагия (чрезмерное заглатывание воздуха), а вторая – увеличение количества газов в ЖКТ. Ежедневно человек заглатывает примерно 2-3 литра воздуха.

– Заглатывание воздуха больше нормы происходит, если у вас: неврозы, сниженное или избыточное слюноотделение, переедания, перекусы на бегу, нетщательное пережевывание пищи, – отметила Диляра Лебедева.

Врач также сообщила, что к аэрофагии может привести употребление жевательных резинок, сосательных конфет и газировки. Газы могут возникнуть также из-за питания всухомятку и на бегу, повышенном употреблении клетчатки и лактозы.

Виной могут стать и заболевания ЖКТ и желчного пузыря, поэтому важно проконсультироваться с врачом, сообщили в интернет-издании "Подмосковье сегодня".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий