Ветеринар рассказала, как спасти собаку от клещей

Настало время, когда в России активизируются клещи. Особо опасны они для собак, ведь эти паразиты переносят множество опасных заболеваний, одно из которых боррелиоз (болезнь Лайма) способно поразить ЦНС, почки и сердце. Главврач ветеринарной клиники «Идеал» Екатерина Дергунова рассказала «Комсомольской правде», как уберечь своего питомца от клещей и какую помощь оказать в случае укуса.

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По словам Дергуновой, ни один препарат не может гарантировать полную защиту от клещей. Поэтому специалист советует выбирать сразу несколько способов защиты, а вот какие именно – решит сам хозяин.

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Какой препарат выбрать

Таблетки

Самые эффективные препараты начинают действовать через четыре часа после приема. Они работают от 4 до 12 недель. Лучшими считаются иностранные препараты, однако их почти перестали продавать в России. Еще один минут – не каждой собаке можно скормить таблетку.

Капли на холку

Средство будет иметь хороший эффект, если его правильно использовать. Капли необходимо равномерно распределить по всему телу, а не лить на одно место. Действуют до 4 недель. Учтите, что, если собака крупная, потребуется большой объем средства. Собаку нельзя мыть три дня до и три после обработки.

Ошейники

Срок ношения разный – от 4-6 недель до 8 месяцев. Снимать нельзя на протяжении всего срока. Чтобы средство из ошейника равномерно всосалось в кровь питомца, ошейник надевается максимально плотно к телу.

Спреи

Можно использовать для дополнительной защиты. При чем, они подойдут и для хозяина. Неплохие варианты можно выбрать и среди отечественных средств. Использовать только в комплексе.

Прививки

Прививки от боррелиоза нет, а прививка от пироплазмоза не спасает. Вакцина сглаживает симптомы заболевания, из-за чего ветклинику обращаются слишком поздно.

Шампуни, травы, масла

Неэффективны против укусов клещей. Самые частые пациенты ветклиник - животные, обработанные этими средствами.

5 вопросов о клещах

Передаются ли клещи от животного и от человека?

Да. Если, к примеру, клещ «поселился» в квартире, он может сначала напитаться кровью человека, затаиться, а когда проголодается – укусит животное. Это очень живучий паразит и пропитание себе всегда найдет.

Чем и как вытаскивать?

Лучше не заниматься самодеятельностью, а купить в аптеке «клещедер» или «клещевой набор». Он представляет собой крючок, который не сжимает клеща, а подцепляет его, позволяет приподнять и аккуратно выкрутить из кожи. В комплекте бывает от 1 до 3 таких крючков разных размеров.

Куда сдавать?

Можно просто выбросить, а можно сдать на анализ в «человеческие» эпидемстанции Роспотребнадзора.

Когда заканчивается сезон?

Сезон клещей длится до самых морозов. В спячку они впадают только при промерзании почвы. Так что при мягкой погоде, подхватить паразита можно даже в декабре.

Для кого наиболее опасны?

Очень опасны для собак, енотов, хорьков. Среди собак особое внимание стоит уделить таким породам, как колли, шелти, венские овчарки и пастушьи собаки. Дело в том, что у них есть определенная мутация в генах, которая может дать непредсказуемую реакцию на препарат от клеща. Кроме того, они гораздо хуже переносят пироплазмоз.