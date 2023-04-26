Как на качество сна влияют толщина одеяла и открытые окна

Полноценный сон — важная составляющая здорового образа жизни. Но весной, когда дневные и ночные колебания температуры особенно ярко выражены, создать комфортные условия для ночного отдыха становится непросто. В комментарии для «Слово и Дело» сомнолог Павел Кудинов рассказал, как добиться более полноценного отдыха в таких условиях.

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В преддверии мая весеннее солнце начинает все сильнее прогревать воздух днем. Люди массово вылезают из пальто и курток, убирают на дальние полки шапки и теплые ботинки. Однако ночью температура на улице может опускаться существенно ниже десяти градусов тепла. В этот период миллионы людей мучаются выбором: оставить окно открытым, рискуя замерзнуть к утру, либо наоборот — закрыть форточки и страдать от жары и духоты.

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По словам члена общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» Павла Кудинова, чтобы организм смог полноценно отдохнуть, ни один из этих вариантов не подходит. Слишком низкая или слишком высокая температура в помещении одинаково негативно влияют на качество сна.

«Лежать под теплым одеялом и потеть — это однозначно неправильно. Это напрягает терморегуляцию и сильно мешает спать. Замерзать тоже нехорошо. Это значит — тратить лишнюю энергию. Правильной считается температура в помещении 19-23 С°. Соответственно, если вам под теплым зимним одеялом уже жарко, а без него холодно — значит необходимо покупать подходящее летнее одеяло и дополнительно накрываться чем-нибудь другим», — объяснил эксперт.

Сомнолог отметил, что духота в помещении также негативно влияет на качество отдыха, а потому предпочтение лучше отдавать хорошо проветриваемому помещению. При таких условиях, вероятно, придется повременить с отправкой теплого одеяла на хранение, пока температура по ночам не достигнет оптимальных значений. Но в любом случае в более холодном помещении сон будет лучше, чем в нагретом.

«В помещении для комфортного сна должно быть достаточно прохладно. И в любом случае, при открытом окне, как бы ни было загазовано снаружи, кислорода будет больше, чем в закрытом, душном помещении», — резюмировал эксперт.