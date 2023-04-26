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Зачем человеку молочные зубы: видео

Если вы когда-нибудь задумывались, зачем человеку нужны молочные зубы, то этот материал для вас.

На просторах социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик на странице пользователя с ником @webium.bio. Молодой человек подробно разъяснил, почему у человека не могут сразу вырасти коренные зубы и какую функцию выполняют молочные.

Основным объяснением этого физиологического процесса можно считать тот факт, что челюсть растет вместе с человеком, а маленькая челюсть ребенка еще не способна уместить все коренные зубы, но при этом пережевывать еду уже приходится, да и жевательная нагрузка челюсти необходима.

Стоматолог назвал разрушающую зубы частую привычку

Подробнее, зачем человеку нужны молочные зубы, автор видео объяснил в своем ролике. Приятного просмотра!

Ранее "Рамблер" показывал, как лечить остеохондроз.

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