Зачем человеку молочные зубы: видео

Если вы когда-нибудь задумывались, зачем человеку нужны молочные зубы, то этот материал для вас.

На просторах социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик на странице пользователя с ником @webium.bio. Молодой человек подробно разъяснил, почему у человека не могут сразу вырасти коренные зубы и какую функцию выполняют молочные.

Основным объяснением этого физиологического процесса можно считать тот факт, что челюсть растет вместе с человеком, а маленькая челюсть ребенка еще не способна уместить все коренные зубы, но при этом пережевывать еду уже приходится, да и жевательная нагрузка челюсти необходима.

Подробнее, зачем человеку нужны молочные зубы, автор видео объяснил в своем ролике. Приятного просмотра!