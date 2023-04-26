Врач рассказала, кому можно делать прививку от клещей

Вакцинация от клещевого энцефалита показана клинически здоровым людям и детям с 12 месяцев, которые проживают на потенциально опасной по распространению клещевого энцефалита территории. Об этом рассказала врач-терапевт Олеся Савельева.

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Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у терапевта. Без справки от терапевта в большинстве случаев в прививке отказывают.

Не стоит делать прививку в период обострения хронических заболеваний, простуды, сильных аллергических реакций.

Врач добавила, что вакцинироваться можно только в учреждениях, имеющих лицензию на этот вид деятельности.

Она подчеркнула, что если человек сделал все три прививки, он получает иммунитет на 3 года, передает РИАМО.