Как музыка благотворно влияет на тренировки и спортивные результаты

Вспомните Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, когда Грег Резерфорд боролся за золотую медаль (и в итоге выиграл) в прыжках в длину среди мужчин. Он попросил аудиторию хлопать в заданном им темпе, досчитал до 4 и побежал. Это хорошо зарекомендовавшая себя практика в прыжках в длину.

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Прослушивание музыки - это еще один способ погрузиться в спорт с головой. Профессиональных спортсменов всех мастей - футболистов, пловцов, легкоатлетов и баскетболистов - часто можно увидеть в наушниках перед выступлением.Если вы бегун или вам нравится посещать тренажерный зал, возможно, вы тоже слушаете музыку во время тренировки. Музыка окружает нас повсюду, на всех этапах спортивной деятельности.

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Но почему музыка так важна для спорта? Почему многие решают слушать песню бесплатно во время тренировок? Насколько сильно она может изменить ситуацию на самом деле?Исследования показали нам, что музыка часто используется спортсменами непосредственно перед началом занятий, чтобы “настроить” себя на выполнение предстоящей задачи. Она способна поднять им настроение или побудить расслабленно сосредоточиться на предстоящей задаче. Свойства музыки – ритм, темп, высота звука, громкость и так далее - создают эти эффекты.

Сила музыки во время занятий спортом

Использование новинки песни во время тренировки зависит от личных предпочтений. Некоторые исследования показывают, что “успокаивающая” музыка (с устойчивым темпом и успокаивающим тембром) может помочь расслабиться и сосредоточиться. Тем не менее, только потому, что пьеса Моцарта соответствует всем требованиям, это не значит, что Моцарт для всех!Лучшая музыка для прослушивания во время тренировки - это музыка исполнителя или в том жанре, который вы знаете и любите. Кроме того, важно выбрать темп, соответствующий вашей активности. Ритм, в котором вы бегаете, вероятно, не будет таким же быстрым, как ритм, в котором вы поднимаете тяжести, поэтому подумайте о том, чтобы включить свои плейлисты и выбрать треки, с которыми, по вашему мнению, вы сможете поддерживать ритм. К счастью, сегодня можно скачать музыку совершенно любого типа.

Ведущий исследователь музыки в спорте Костас Карагеоргис в шутку называет музыкальный спорт “легальным допингом” из-за заметного эффекта, который он может оказать на нашу работоспособность. Его исследование показывает, что музыка может снизить восприятие спортсменом усилий на 10% и, в свою очередь, повысить производительность на целых 20%. Это возможно благодаря способности музыки поддерживать концентрацию внимания и приводить спортсменов в состояние “потока”, поддерживая неизменно высокий уровень энергии и мотивацию.