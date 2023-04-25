7 преимуществ регулярных занятий спортом для здоровья

Вне зависимости от того, начинаете вы только заниматься спортом или у вас в этом деле есть какой-то опыт, вам всё равно нужна правильная программа тренировок. Она должна включать в себя пять аспектов. И вот как спорт улучшит ваше здоровье.

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Общий план тренировок должен включать аэробные упражнения, силовые тренировки, основные упражнения, упражнения на баланс, на гибкость, на растяжку. Вы можете даже добавлять различные виды подобной физической активности в ежедневную рутину.

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Спорт поможет вам чувствовать себя лучше, обеспечит вас энергией и продлит жизнь. Вот какие конкретно у него преимущества.

Контроль веса. Благодаря физическим упражнениям вы сможете контролировать свой вес, предотвратить увеличение веса или поддерживать снижение веса. При занятии спортом сжигаются калории, причём чем интенсивнее упражнения, тем большей калорий сжигаются.

Защита от сердечно-сосудистых заболеваний. Активный образ жизни повышает уровень «хорошего» холестерина в организме и снижает уровень вредных триглицеридов. Всё это защищает от болезней сердца.

Улучшение настроения. Физическая активность стимулирует выработку различных химических веществ в мозгу, благодаря чему вы чувствуете себя счастливее, расслабленнее, меньше тревожитесь. Кроме того, регулярные занятия спортом повысят вашу уверенность в себе и самооценку.

Повышение уровня энергии. Регулярная физическая активность сделает вас сильнее и выносливее. Также у вас улучшится состояние лёгких и сердца, а значит, увеличится и количество энергии.

Более качественный сон. За счёт регулярной физической активности вы будете быстрее засыпать, высыпаться, а ваш сон станет более глубоким.

Улучшение сексуальной жизни. Известно, что регулярные занятия спортом усиливают возбуждение у женщин. А мужчины, которые регулярно тренируются, реже имеют проблемы с эрекцией.

Веселье и социальная активность. Физические упражнения дадут вам возможность насладиться прогулкой на свежем воздухе, расслабиться или принять участие в каких-нибудь мероприятиях. заниматься спортом вы можете вместе с друзьями или семьёй.