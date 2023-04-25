Что делать, если разбился ртутный градусник

Ртутные градусники все еще используют для измерения температуры.

Если ртутный градусник разбился, то можно отравиться.

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Объясняем, чем опасна ртуть, как ее отличить от других жидкостей, какие симптомы бывают при отравлении, как правильно собрать ртуть с пола и что делать с загрязненными предметами

Какие градусники содержат ртуть?

Ртуть используют в жидкостных термометрах — с узкой трубкой вдоль шкалы. Это серебристый металл. Если жидкость другого цвета, то, разбившись, градусник не представляет опасности. Но часто ртуть заменяют сплавом галлия, индия и олова, который известен под торговой маркой "Галинстан" и тоже имеет серебристый цвет (хотя иногда его специально подкрашивают).

Отличить ртуть от "Галинстана" можно по блестящим каплям, быстро катящимся по плоским поверхностям, то образующим крупные шарики, то снова распадающимся на мелкие. Иногда на градусниках написано, что в них нет ртути. Но если маркировка отсутствует и есть сомнения, на всякий случай стоит исходить из того, что в градуснике именно этот металл.

Чем опасна ртуть?

Если прикоснуться к металлу или проглотить столько, сколько содержится в бытовом градуснике, то риски малы (так можно отравиться неорганическими солями ртути, но в термометрах их нет).

При попадании ртути на кожу следует промыть затронутое место теплой водой с мылом в течение 10–15 минут.При попадании в глаза надо сделать то же самое, но без мыла, предварительно сняв контактные линзы.Если ртуть проглочена, нужно обратиться за медицинской помощью. В памятке Роспотребнадзора говорится, что также необходимо срочно вызвать рвоту. Центры по контролю и профилактике заболеваний США, наоборот, советуют этого не делать, поскольку ртуть практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта. Активированный уголь в этом случае тоже бесполезен.

Наиболее опасны пары ртути, а испаряться она начинает уже при комнатной температуре, пусть и медленно. При нагревании, например когда ртуть оказывается рядом с батареей или в пылесосе, процесс идет значительно быстрее. Пары ртути вредны для нервной, пищеварительной, иммунной системы, легких, почек. Из-за отравления ртутью можно умереть.

Каковы симптомы отравления ртутью?

сухой кашель, першение в горле, боль в груди, одышка (в тяжелых случаях в легких постепенно скапливается жидкость, возникает дыхательная недостаточность и наступает смерть);

жар, озноб;

тахикардия и гипертония;металлический вкус во рту, тошнота, рвота, диарея, повышенное слюноотделение, боль в животе;

головная боль, слабость, искаженное зрение;

у некоторых из-за ртути розовеет, а затем отшелушивается кожа на ладонях, стопах или на носу. Симптомы острого отравления появляются через несколько часов после вдыхания паров:

Хроническое отравление ртутью, когда человек часто вдыхает пары сравнительно низкой концентрации, приводит к необратимым повреждениям нервной системы (и почек). Как правило, они проявляются тремором, тревожностью, перепадами настроения, забывчивостью, бессонницей, анорексией, повышенной возбудимостью, утомляемостью, когнитивными и двигательными нарушениями.

Для кого ртуть опаснее всего?

При одинаковой концентрации паров дети могут отравиться сильнее, чем взрослые: относительно массы тела у ребенка больше площадь поверхности легких, и он вдыхает больше воздуха. Пары ртути тяжелые и могут скапливаться ближе к полу, а дети обычно ниже взрослых. Многие дети играют с ртутью. Наконец, им не всегда удается быстро покинуть место утечки.

При отравлении у детей выше риск повреждения легких и развития дыхательной недостаточности. В случае хронического воздействия дополнительная опасность заключается в том, что симптомы иногда появляются позже, чем у взрослых, поэтому дети не получают медицинскую помощь своевременно.

Как подготовиться к уборке?

Первым делом следует выпроводить из помещения всех остальных, включая домашних животных. Нужно убедиться, что по пути никто не наступил на ртуть. Затем надо выключить отопительные приборы, открыть все окна и двери, ведущие на улицу, и закрыть те, что соединяют с другими комнатами. Сквозняки способны разнести пары ртути по квартире.

Ртуть легко собрать с гладких поверхностей: линолеума, дерева, плитки. Ковры, занавески и тому подобные предметы ее впитывают — в этом случае придется отрезать загрязненный участок, упаковать и избавиться от него (об этом ниже). Пользоваться загрязненными вещами больше нельзя.

полиэтиленовые пакеты с застежкой;

мусорные пакеты (согласно рекомендациям Агентства по охране окружающей среды США, толщиной 0,05–0,15 мм);

резиновые, нитриловые или латексные перчатки;

бумажные полотенца;

лист картона или скребок;

пипетку, спринцовку или шприц;

скотч или крем для бритья, маленькую кисточку;

фонарик (подойдет и тот, что служит вспышкой в телефоне); Агентство по охране окружающей среды США рекомендует приготовить:

Роспотребнадзор и МЧС России также советуют надеть на ноги бахилы или пластиковые пакеты, а лицо закрыть ватно-марлевой повязкой, смоченной водой или раствором пищевой соды. В иностранных памятках на английском языке сода не упоминается.

Вместо пакетов с застежками Роспотребнадзор и МЧС России предлагают использовать стеклянные банки с закручивающимися крышками, куда налита холодная вода или раствор марганцовки.

Как собрать ртуть?

Наденьте перчатки. Аккуратно соберите осколки градусника, положите в бумажное полотенце, согните его и опустите в пакет с застежкой. Пакет закройте и напишите, что в нем лежит. Найдите видимые капли ртути. С помощью картонки или скребка соберите их в большие шарики. Делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы ртуть не распалась на мелкие частицы. Посветите фонариком, держа его близко к полу. Ртуть, оставшаяся на поверхностях или в трещинах, заблестит. Ее проще заметить, когда в комнате темно. С помощью пипетки, спринцовки или шприца перенесите ртутные шарики на смоченное бумажное полотенце либо передвиньте их туда картонкой или скребком. Полотенце положите в пакет с застежкой, закройте пакет и подпишите. Самые мелкие капли ртути (и осколки) трудно разглядеть. Их можно собрать скотчем или маленькой кисточкой с нанесенным кремом для бритья, как бы ставя точки на загрязненной поверхности. Скотч следует отклеивать от пола очень медленно. Со всем, что использовано во время уборки, нужно поступить так же, как с бумажными полотенцами. Еще минимум сутки помещение нужно проветривать и не пускать туда детей и животных. Инструкция по сбору ртути Агентства по охране окружающей среды США на случай, если разбился градусник:

В российских рекомендациях написано, что скотч можно заменить пластырем, пластилином или мокрой ватой, а кисточку достаточно просто смочить. Также в них говорится, что нужно тщательно проверить щели. Если ртуть могла закатиться за плинтус или под половицы, то их следует разобрать и посмотреть. Каждые 15 минут надо делать перерыв, чтобы проветриться на свежем воздухе.

Необходима ли обработка раствором марганцовки?

Содержащие марганец вещества, в том числе перманганат калия (марганцовку), используют для очистки от ртути в промышленности. Но в иностранных рекомендациях, например британского Агентства по безопасности в области здравоохранения и Агентства по охране окружающей среды США, не говорится, что такая обработка нужна, если разбился ртутный градусник в квартире и необходимо собрать ртуть.

В пластиковом ведре (металлические не подходят) разводят содержащую хлор "Белизну" из расчета 1 л отбеливателя на 8 л воды. Раствор наносят губкой, щеткой или тряпкой на загрязненные поверхности. Через 15 минут его смывают чистой водой.

Далее готовят раствор марганцовки (1 г на 8 л воды) и снова наносят его на вымытые поверхности. В российских рекомендациях сказано, что обработка нужна. Согласно инструкции МЧС России , ее проводят в два этапа:

В результате образуются соли ртути черного цвета. В отличие от металлической ртути, они не испаряются, зато всасываются через желудочно-кишечный тракт, поэтому тоже опасны.

Чтобы собрать всю ртуть, Роспотребнадзор рекомендует мыть пол раствором с хлором в течение двух-трех недель, а марганцовкой и мыльно-содовым раствором (40 г тертого мыла и 50 г соды на 1 л воды) — несколько дней. У МЧС России об этом не говорится.

Что нельзя делать, если разбили градусник? Собирать ртуть пылесосом. Из-за этого она может нагреться — испарение ускорится. Кроме того, ртуть способна проникнуть сквозь фильтры и попасть в воздух, что увеличит площадь загрязнения и повысит концентрацию паров.

Сметать ртуть веником. Прутья размельчат шарики, что усложнит работу.

Выливать ртуть в раковину или мусоропровод. Частицы могут скопиться в трубах — когда придет время их ремонтировать, будет риск отравиться. Также ртуть может попасть в септик или очистное сооружение.

Ходить в обуви и одежде, в которой убирали квартиру. На них могут остаться частицы ртути.

Что сделать после уборки?

МЧС России рекомендует промыть обувь марганцовкой и мыльно-содовым раствором, а перчатки утилизировать, прополоскать рот и горло слабо-розовым раствором марганцовки, почистить зубы, принять активированный уголь (напомним, Центры по контролю и профилактике заболеваний США считают, что уголь в этом случае бесполезен) и пить больше жидкости, чтобы ускорить выведение ртути из организма.

Как утилизировать ртуть?

Утилизацией материалов, содержащих ртуть, занимаются частные компании и государственные службы. Информация о них есть в интернете, например в сервисе "2ГИС". Также о том, что делать после уборки, можно разузнать, позвонив в МЧС по телефону 112 или в местную санэпидемстанцию. Чтобы не сдавать загрязненные вещи в пункте сбора, можно вызвать специалистов на дом. Вдобавок специалисты могут измерить концентрацию паров ртути в воздухе и решить, нужно ли еще что-то предпринять.

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