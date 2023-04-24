3 простых[ способа снизить риск развития болезней сердца

Иногда болезни сердца могут передаваться по наследству. Однако некоторые особенности образа жизни человека тоже влияют на риск их развития. Об этом рассказала доктор Ханна Дуглас.

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По словам доктора Ханны Дуглас, консультанта-кардиолога в больнице London Bridge, есть несколько вещей, которые помогут вам снизить шансы столкнуться с болезнями сердца.

Здоровая диета. Она предполагает ограничение употребления насыщенных жиров, продуктов с большим количеством добавленных сахаров и натрия, включение в рацион свежих фруктов, овощей, цельнозерновых. Все эти продукты снижают уровень холестерина и давление. Что касается насыщенных жиров, то они содержатся в масле, сыре, пирожных, колбасе, беконе, шоколаде.

Регулярные занятия спортом. Полчаса аэробных упражнений в день полезны для сердца и кровеносных сосудов. Один из самых эффективных способов этого добиться - прогулка на свежем воздухе. Кроме того, благодаря регулярной физической активности вы снизите риск сердечного приступа. Среди аэробных упражнений также выделяют плавание, танцы, ходьбу.

Управление стрессом. Из-за слишком сильного стресса может начаться сердечный приступ. А ещё курение и переедание как способы борьбы со стрессом, наоборот, могут спровоцировать развитие болезней сердца. Из некоторых эффективных способов избавления от стресса можно назвать прослушивание музыки, регулярные физические упражнения, медитацию.