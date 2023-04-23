"Я сдала свою ДНК": какую информацию можно узнать из генетического теста

"Тест показал, что мне может быть трудно сбрасывать лишний вес из-за проблем с лептином. Это гормон, который влияет на чувство насыщения, а также я дольше восстаналиваюсь после спорта, поэтому тренировки для меня — это не только полезное дополнение, но и необходимость, если хочу реально быть в форме. А также есть риск алкоголизма и никотиновой зависимости. К счастью, пить и курить мне не хочется совсем, но все мои родственники курят и некоторые любят выпить. Тест показал, что я склонна к риску и умею быстро генерировать креативные идеи, с чем я в целом согласна".