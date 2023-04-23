"Я сдала свою ДНК": какую информацию можно узнать из генетического теста
В генах человека содержится огромный объем информации. Из ДНК-теста можно узнать, например, к каким этносам принадлежали ваши предки, есть ли у вас генетические заболевания, насколько успешны вы можете быть в спорте и эффективны ли принимаемые вами препараты. Редактор "Рамблера" сдала генетический тест и рассказала об этом.
Метод ДНК-тестирования - это анализ наследственного материала, в котором хранится ключевая информация о структуре и общем состоянии человеческого организма. Исследование покажет, к каким наследственным и возрастным заболеваниям вы расположены, какие корректировки в питании можно сделать и, конечно же, откуда вы родом.
"Узнать про свои корни мне было не так интересно, потому что мое древо довольно понятное: русская я аж на 96%. А вот рассмотреть потенциально возможные заболевания и оценить риски — да. Например, чем раньше вы узнаете о риске ревматоидного артрита, тем больше шансов замедлить его развитие".
ДНК-тестирование проходит так: сначала вы проходите регистрацию на платформе, потом в специальную колбочку со штрх-кодом, собираете слюну (много слюны), а затем вызываете курьера, который отвозит ее в лаболаторию. Результаты будут готовы в течение месяца.
"Когда пришли результаты, и я открыла список болезней, то сначала сильно испугалась. В личном кабинете открылось перечисление всяких серьезных названий вроде разнообразных типов рака. Оказалось, это общий список болезней, на которые проверяли мою ДНК. Проверочным заболеванием, которое должно было подтвердить подлинность теста в моем случае, был синдром Жильбера, который есть у моего отца. Тест подтвердил мутацию и у меня. Это не значит, что болезнь есть прямо сейчас, но потенциально она может развиться в будущем, хотя шансы малы. В остальном, я была рада, потому что кроме проблемных зубов и еще некоторых мелочей серьезных мутаций у меня не обнаружилось".
Также ДНК-тест может показать ваши особенности личности и здоровья. Например, склонность к перееданию и лишнему весу, а также подчеркнуть некоторые черты характера.
"Тест показал, что мне может быть трудно сбрасывать лишний вес из-за проблем с лептином. Это гормон, который влияет на чувство насыщения, а также я дольше восстаналиваюсь после спорта, поэтому тренировки для меня — это не только полезное дополнение, но и необходимость, если хочу реально быть в форме. А также есть риск алкоголизма и никотиновой зависимости. К счастью, пить и курить мне не хочется совсем, но все мои родственники курят и некоторые любят выпить. Тест показал, что я склонна к риску и умею быстро генерировать креативные идеи, с чем я в целом согласна".
Напоследок, вы можете узнать информацию, которая понадобится для планирования беременности.
"Если мыслить рационально, то тест показал важные вещи насчет будущего потомства. Например, если у человека, от которого я захочу родить будет схожая мутация в виде дефицита биотинидазы, у нашего ребенка может развиться эпилепсия и слабость мышц".