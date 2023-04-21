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2 часа назад

6 пищевых добавок, которые помогают бороться со стрессом

Ferra.ru

Стресс в современном мире - это привычная часть жизни. Но он может серьёзно повлиять как на физическое, так и на психическое благополучие. Помочь в борьбе со стрессом могут разные методы.

6 пищевых добавок, которые помогают бороться со стрессом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Лучший способ уменьшить стресс - это устранить его источник. Помимо этого, помогают здоровое питание, регулярные физические упражнения, качественный сон. А пищевые добавки обеспечат дополнительные преимущества.

Кларисса Берри, диетолог DIRTEA, рассказала, какие добавки стоит принимать, чтобы уменьшить влияние стресса.

Рейши. Это лекарственный гриб. Он повышает устойчивость к стрессу, предотвращает выгорание и истощение. А ещё он оказывает успокаивающее действие на нервную систему человека. Вы можете добавить рейши в утренний кофе или коктейль (одну чайную ложку), чтобы снять стресс в течение дня, или принимать его перед сном.

Магний. Он способен уменьшить беспокойство и тревогу, успокоить нервную систему, а ещё способствует расслаблению. Научные исследования показывают, что пищевые добавки с магнием значительно улучшают качество сна, уменьшают симптомы депрессии и тревоги. Для снятия стресса ищите глицинат магния или малат.

Родеола розовая. Согласно научным исследованиям, приём добавок родиолы уменьшает симптомы депрессии и тревоги, при которых часто бывает повышенный уровень стресса.

Ашваганда. Это растение снижает тревогу и стресс за счёт того, что уменьшает концентрацию кортизола - гормона стресса. Также известно, что ашваганда укрепляет иммунитет, уменьшает воспаление, улучшает качество сна и работу мозга.

Омега-3. Эти жирные кислоты известны способностью уменьшать воспаление, улучшать когнитивные функции, снижать беспокойство и стресс.

Пробиотики. Дело в том, что при дисбалансе бактерий в кишечнике может возникнуть стресс. И наоборот: хронический стресс может повлиять на состояние кишечника. Пробиотики же помогают восстановить баланс бактерий в кишечнике.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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