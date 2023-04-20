Тренер назвала главный параметр кардиотренировок

Основной параметр, на который следует обратить при кардиотренировках, — это интенсивность, рассказала «Лайфу» фитнес-тренер Анжелика Алохова. Такие тренировки увеличивают частоту пульса и дыхания, помогают сбросить вес, бороться со стрессом, а также улучшают работу сердца и легких.

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«Важнейший параметр кардиотренировок — интенсивность, а не длительность и не число повторов. Чем выше интенсивность упражнений, тем очевиднее результат. Рекомендованный уровень кардионагрузки для взрослого человека — 150–300 минут в неделю при средней интенсивности тренировок или 75–150 минут — при высокой», — сообщила Алохова.

Эксперт также назвала несколько кардиотренировок, которые показывают высокую результативность. Например, спринтерский бег. Тренер рекомендует чередовать интервалы по 20–30 секунд бега со средней скоростью и бега трусцой. Также можно выполнять интервальные тренировки, которые отличаются большим разнообразием. Важно перед каждым заходом строго соблюдать периоды отдыха (около 20 секунд между упражнениями и 1 минута между кругами), отметила эксперт. Также можно заниматься плаванием и аквааэробикой.