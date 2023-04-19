Чем грозит сон с открытыми окнами весной

«Человек все-таки спит длительное время. И если у него кровать находится близко к окну, если есть сквозняк, то это грозит отитами. Как правило — наружными отитами — воспалением наружного слухового прохода. На втором месте, если мы говорим именно про сквозняки, то это миозиты — воспаления мышечной ткани. А если не про сквозняк, а просто про переохлаждение, то эта история будет связана с воспалением и пересушиванием задней стенки глотки. Соответственно, это будет фарингит либо тонзиллофарингит, когда воспаляются и миндалины, и задняя стенка глотки. У детей и подростков чаще воспаляется не задняя стенка глотки, а носоглотка, начинается так называемый постназальный затек — стекание слизи по носоглотке. У взрослых тоже это бывает. На третьем месте воспаление слизистой носа. То есть нос начинает дышать хуже, отекать, начинаются проблемы с носовым дыханием. Тоже ничего хорошего в этом нет. За затрудненным дыханием идет синусит. Сначала это ринит, потом уже риносинусит. А потом синусит может стать гнойным», — рассказал Владимир Зайцев.