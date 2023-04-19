Чем грозит сон с открытыми окнами весной

По мере приближения лета дни становятся все длиннее, солнце светит ярче, и может показаться, что зима уже отступила. На этой волне многие люди начинают открывать на ночь окна, чтобы спать на свежем воздухе. Однако такое поведение может обернуться целым рядом заболеваний. Об этом журналу «Слово и Дело» рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.
Середина весны — довольно опасное время с точки зрения простудных заболеваний. С одной стороны, днем солнечно и жарко, все уже растаяло и местами даже высохло. Люди с удовольствием убирают на хранение тяжелую зимнюю одежду; перестают носить шапки и шарфы. С другой стороны, в ночное время температура опускается до довольно низких, хотя и не отрицательных значений.
Однако нарадовавшиеся весеннему солнышку люди нередко игнорируют эти суточные температурные колебания, открывая на ночь окна. При этом батареи в домах работают в поддерживающем режиме, а то и вовсе перестают греть. И если погода окажется еще и ветреной, температура воздуха в квартире ночью может значительно снизиться.
При этом, если человек обыкновенно спит под одеялом, его голова все-таки остается снаружи. И потому существует немаленький шанс получить то или иное заболевание, с которым затем придется отправляться к доктору.
«Человек все-таки спит длительное время. И если у него кровать находится близко к окну, если есть сквозняк, то это грозит отитами. Как правило — наружными отитами — воспалением наружного слухового прохода. На втором месте, если мы говорим именно про сквозняки, то это миозиты — воспаления мышечной ткани. А если не про сквозняк, а просто про переохлаждение, то эта история будет связана с воспалением и пересушиванием задней стенки глотки. Соответственно, это будет фарингит либо тонзиллофарингит, когда воспаляются и миндалины, и задняя стенка глотки. У детей и подростков чаще воспаляется не задняя стенка глотки, а носоглотка, начинается так называемый постназальный затек — стекание слизи по носоглотке. У взрослых тоже это бывает. На третьем месте воспаление слизистой носа. То есть нос начинает дышать хуже, отекать, начинаются проблемы с носовым дыханием. Тоже ничего хорошего в этом нет. За затрудненным дыханием идет синусит. Сначала это ринит, потом уже риносинусит. А потом синусит может стать гнойным», — рассказал Владимир Зайцев.
Может показаться, что простым решением является ночной колпак. Такой элемент гардероба распространен в европейских странах. Но, как пояснил доктор Зайцев, колпаки защищают европейцев от менингита, который может развиться на фоне сочетания холода и высокой влажности. В российских домах с преимущественно центральным отоплением воздух обыкновенно сухой. А потому колпак не так актуален.
Более действенным решением будет регулярная проверка прогноза погоды на ночь. Если синоптики обещают низкую температуру и ветер, то лучше оставить окна лишь слегка приоткрытыми. И, конечно, не стоит лениться вставать и закрывать форточки, если ночью похолодало.
«Риск заболеть высок, и далеко не всегда получается выздороветь и выйти из этого состояния самостоятельно. Поэтому, чтобы не пришлось обращаться к лор-врачу, лучше, конечно, соблюдать температурный режим», — резюмировал эксперт.
Важным фактором качественного сна является также световой режим. Лучше всего спать в темном помещении, однако если речь идет о детях, темнота может оказаться фактором стресса — и тогда на помощь приходят ночники. Ранее сомнолог Елена Царева рассказала журналу «Слово и Дело», как яркость и цвет ночника влияют на сон ребенка, и почему не стоит увлекаться приборами, которые умеют проецировать на потолок и стены различные изображения.