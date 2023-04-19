Кому стоит отказаться от продуктов с глютеном

Всё чаще на полках мы видим продукты с надписью «без глютена» – и многим кажется, что именно им лучше отдать предпочтение, как более здоровым и безопасным. Врач объяснила, почему «массово» отказываться от продуктов с глютеном не нужно.

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Глютен – это группа белков, которые содержаться в злаках, в том числе, в ржи и пшенице. Второе его название – клейковина. Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, объяснила, что отказываться от продуктов с глютеном без весомых причин не стоит: эти продукты богаты витамином В, в них в большом количестве содержится важная для организма клетчатка.

Отказаться от продуктов с глютеном следует только в случае целиакии (непереносимости глютена) или аллергии на пшеницу. Оба эти состояния могут проявляться тошнотой, рвотой, вздутием живота, диареей.

Здесь важным моментом является диагностика этих заболеваний как первопричины: потому что аллергия может с возрастом пройти самостоятельно или стать менее выраженной благодаря приёму препаратов, а целиакия пройти не может – это аутоиммунный процесс, при котором попадание глютена в кишечник ведёт к его воспалению и другим симптомам. При диагностированной целиакии, действительно, от глютена нужно отказаться, иначе состояние будет только ухудшаться: может развиться авитаминоз, появиться усталость, головные, суставные и мышечные боли, снижение веса.