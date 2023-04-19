Как просыпаться утром с удовольствием

Неимоверный вклад в состояние и настроение вносит достаточное организму количество сна. Но секрет утреннего счастья не только в этом. И к тому же испортить себе настроение запросто можно в первые минуты после пробуждения.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Например, из-за сборов в спешке или тревожных новостей, прочитанных ещё в кровати.

Видео дня

От чего нужно избавиться, а что внести в свою утреннюю жизнь — рассказал «Доктор Питер». О том, какие полезные привычки помогут начинать новый день с удовольствием, рассказали член Ассоциации ориентированных на решение психотерапевтов и практиков, карьерный консультант Вита Хлебнова и психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева. И вот они:

Готовиться к утру с вечера

Подготовить одежду лучше заранее, так же как и помыть посуду. И просыпаться приятнее, и хлопот утром меньше. Идеальный вариант — ещё до сна собрать обед на работу и подготовить турку с кофе.

Заложить на утро достаточно времени

Для того чтобы не собираться на работу в спешке и не испортить настроение на весь день, утром вам на всё должно хватать времени. И всё происходящее в первый час после пробуждения в идеале должно соответствовать тому ритму, в котором утром находится ваше тело.

Просыпаться в одно и то же время

Циркадный ритм, контролирующий все процессы в организме в течение суток, помогает не только установить режим дня, но и улучшить качество сна, повысить продуктивность и настроение на весь день.

Сделать звонок будильника на средней громкости

Выберите максимально ненавязчивый рингтон, а в идеале — используйте вибробраслет. Резкий и громкий звук раздражителен и заставляет мозг испытывать стресс с первых секунд пробуждения.

Не ставить будильник на повтор

Только один будильник поможет выработать привычку просыпаться сразу. Если же так не получается, организму может не хватать отдыха и заботы. Ещё, возможно, вы просто не хотите начинать этот день, потому что ожидаете в нём много стресса и мало приятных моментов. Это уже повод пересмотреть весь распорядок и снизить общую нагрузку, добавить то, что будет радовать.

Заложить время на «проснуться»

Первое время попробуйте не сразу вставать, а добавить «прослойку» — переходное действие между сонным состоянием и пробуждением. Например, посчитайте до пяти в кровати, после откройте глаза и хорошенько потянитесь. Можно добавить лимфодренажные тряски ногами и руками прямо в кровати или лёгкие похлопывания ладонями по всему телу. Когда самочувствие будет более стабильным, можно убрать эту часть и вставать после звонка будильника.

Не начинать день со смартфона

Первые 15–20 минут после пробуждения лучше не пользоваться телефоном и тем более не читать тревожные и неприятные новости, лёжа в кровати.

Выпить стакан воды

Создайте привычку выпивать по утрам полный стакан после пробуждения. Поставить воду можно с вечера прямо у кровати. Сделать небольшую зарядку Утренняя разминка поможет телу проснуться и подготовиться к новому дню. Можно делать лёгкие упражнения — приседания, отжимания — или просто попрыгать на месте. Также подойдёт прогулка с собакой или йога.

Насладиться началом дня

Многие бытовые процессы могут быть не только функциональными, но и приятными. Дайте себе время насладиться завтраком или утренней чашкой кофе, также можно чуть дольше постоять под душем или послушать любимые песни, пока чистите зубы.

Расставить приоритеты

Чтобы перейти от личных дел к рабочим, можно для начала составить план дня или пробежаться по нему глазами и обновить. Можно описать свои ожидания от этого дня, поставить цель или выбрать, какая задача важнее. По возможности не стоит начинать утро с задач, которые вызывают стресс. Постарайтесь сначала уделить время себе и сделать вклад в своё хорошее самочувствие на день.

Окружить себя приятными мелочами