Врач объяснила особенности быстрого похудения у мужчин

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему мужчинам всегда бывает легче похудеть, чем женщинам. Во-первых, играет роль изначально развитая мышечная масса у сильного пола. Во-вторых, сбросить вес помогает мужской гормон тестостерон.

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— Как правило, она в состоянии покоя даже при комнатной температуре расходует больше энергии, следовательно, калорий тратится больше, — пояснила врач.

По мнению Соломатиной, именно тестостерон может оказать большое влияние на наращивание мышечной массы. Если речь идет именно о мужчинах, то основной их ошибкой является нерегулярное питание. Очень многие представители сильного пола решают как следует поесть именно вечером, хотя нужно уделять больше внимания дневному обеду.