Названы неожиданные плюсы большого веса у людей старше 90 лет

Российские ученые выяснили, что пожилые люди старше 90 лет живут гораздо лучше и дольше, если у них наблюдается высокая масса тела. Оказалось, что полные пенсионеры значительно лучше себя чувствуют и меньше болеют.

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Примечательно, что такой парадокс относится только к долгожителям, чей возраст уже приближается к сотне. Открытие совершили ученые из Сеченовского университета. По их мнению, в таком преклонном возрасте жировые отложения помогают здоровью, пишет «МК».