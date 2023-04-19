$81.60-0.0389.57-0.09
3 часа назад

Названы неожиданные плюсы большого веса у людей старше 90 лет

Вечерняя Москва

Российские ученые выяснили, что пожилые люди старше 90 лет живут гораздо лучше и дольше, если у них наблюдается высокая масса тела. Оказалось, что полные пенсионеры значительно лучше себя чувствуют и меньше болеют.

Названы неожиданные плюсы большого веса у людей старше 90 лет
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Примечательно, что такой парадокс относится только к долгожителям, чей возраст уже приближается к сотне. Открытие совершили ученые из Сеченовского университета. По их мнению, в таком преклонном возрасте жировые отложения помогают здоровью, пишет «МК».

Так, доцент Светлана Тополянская отметила, что при старении организм сталкивается со многими изменениями. И если тонкие ткани тела со временем уменьшаются, то жировые, наоборот, увеличиваются. В теле изменяются эндокринная система и метаболизм, поэтому выходит, что жир такому организму идет только на пользу.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий