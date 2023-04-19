Названы неожиданные плюсы большого веса у людей старше 90 лет

Российские ученые выяснили, что пожилые люди старше 90 лет живут гораздо лучше и дольше, если у них наблюдается высокая масса тела. Оказалось, что полные пенсионеры значительно лучше себя чувствуют и меньше болеют.
Примечательно, что такой парадокс относится только к долгожителям, чей возраст уже приближается к сотне. Открытие совершили ученые из Сеченовского университета. По их мнению, в таком преклонном возрасте жировые отложения помогают здоровью, пишет «МК».
Так, доцент Светлана Тополянская отметила, что при старении организм сталкивается со многими изменениями. И если тонкие ткани тела со временем уменьшаются, то жировые, наоборот, увеличиваются. В теле изменяются эндокринная система и метаболизм, поэтому выходит, что жир такому организму идет только на пользу.