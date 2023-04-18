Сколько времени нужно для формирования привычки посещать спортзал

Можно встретить различные мнения, сколько времени требуется на выработку той или иной полезной привычки. Так, социологи из Калифорнийского университета выяснили, что для закрепления привычки ходить на тренировки требуется около полугода.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Для многих новичков первые тренировки могут показаться утомительными, поэтому зачастую люди бросают начатое, не дождавшись результатов. Однако, если человек втянется в этот процесс, то посещение спортзала станет привычкой, естественной частью образа жизни.

Социологи установили, что для этого, в среднем, требуется шесть месяцев, сообщает МedicalХpress. Кроме этого, исследование показало, что некоторые переменные, например, время дня, не влияли на формирование привычки заниматься спортом.

Однако имели значение такие факторы, как предыдущий опыт. Например, для 76% посетителей тренажерного зала количество времени, прошедшее с момента предыдущего посещения, было важным показателем того, пойдет ли человек снова.

Другими словами, чем больше времени прошло с тех пор, как посетитель тренажерного зала в последний раз ходил в спортзал, тем меньше была вероятность того, что это войдёт в привычку.