$81.63+0.1289.66-0.50
1 час назад

Учёные выяснили, сколько времени нужно для формирования привычки посещать спортзал

Сибмеда

Можно встретить различные мнения, сколько времени требуется на выработку той или иной полезной привычки. Так, социологи из Калифорнийского университета выяснили, что для закрепления привычки ходить на тренировки требуется около полугода.

Сколько времени нужно для формирования привычки посещать спортзал
Фото: СибмедаСибмеда

Для многих новичков первые тренировки могут показаться утомительными, поэтому зачастую люди бросают начатое, не дождавшись результатов. Однако, если человек втянется в этот процесс, то посещение спортзала станет привычкой, естественной частью образа жизни.

Социологи установили, что для этого, в среднем, требуется шесть месяцев, сообщает МedicalХpress. Кроме этого, исследование показало, что некоторые переменные, например, время дня, не влияли на формирование привычки заниматься спортом.

Однако имели значение такие факторы, как предыдущий опыт. Например, для 76% посетителей тренажерного зала количество времени, прошедшее с момента предыдущего посещения, было важным показателем того, пойдет ли человек снова.

Другими словами, чем больше времени прошло с тех пор, как посетитель тренажерного зала в последний раз ходил в спортзал, тем меньше была вероятность того, что это войдёт в привычку.

Порядка 70% посетителей тренажерного зала с большей вероятностью ходили в спортзал в одни и те же дни недели, причём понедельник и вторник были наиболее посещаемыми.

ЗОЖ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий