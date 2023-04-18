Врач рассказал, как привести в норму повышенное давление

Врач Шишонин посоветовал делать повороты головы, чтобы привести в норму повышенное давление.

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На самом деле это лишь часть упражнения, которое состоит из двух движений. Они помогают снизить давление и вернуть нормальное самочувствие. А то бывает так, что проигнорированный скачок давления приводит к опасному состоянию – гипертоническому кризу.

Подробнее о простых упражнениях, которые можно делать при скачках давления, если под рукой нет таблеток, написал «Доктор Питер».

Упражнение для шеи против повышенного давления

По словам кандидата медицинских наук, главврача «Клиники доктора Шишонина» Александра Шишонина, почти у всех гипертоников нарушена подвижность шеи, поэтому им может помочь комплекс движений, состоящий из поворотов головы и специального массажа. Голову нужно поворачивать прямо как на уроках физкультуры: сначала к левому плечу, потом к правому. Делать упражнение следует плавно, ни в коем случае не резко, в течение минуты. Сразу после этого сложите ладони «лодочками», упёршись большим пальцем в средний и указательный, и промассажируйте шею от области чуть выше затылка до основания шеи. Делать так нужно около 30 секунд. В итоге давление пойдёт на спад.

Дыхательное упражнение для понижения давления