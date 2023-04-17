Дерматокосметолог: иммунитет выше у людей с татуировками

Дерматокосметолог Ивкин: иммунитет выше у людей с татуировками. Это правило распространяется на тех, кто бил тату несколько раз, добавил врач. При этом эксперт напомнил любителям раскрасить своё тело, что на татуированных участках кожи снижается потоотделение. Поэтому людям со множеством тату не стоит долго находиться на солнце — можно получить тепловой удар.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Татуировки становятся опасны только из-за некомпетентности мастеров и их безответственного отношения к работе, подчеркнул Владимир Ивкин в беседе с «Мослентой». Мастер может занести множество инфекций, если не соблюдает правила асептики и антисептики, плохо обрабатывать инструменты или неправильно их хранить.

Такой непрофессионализм может привести к заражению вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатитом С, вирусом папилломы человека (ВПЧ), сифилисом и различными видами бактерий, включая стафилококк. По словам дерматокосметолога, у клиентов тату-салонов также чаще стала встречаться аллергия на чернила.