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1 час назад

Невролог Сергеев рассказал о пользе листовой зелени в профилактике деменции

Слово и Дело

Ряд простых продуктов способны существенно снизить развитие деменции в пожилом возрасте. Речь идет о листовой зелени, рассказал врач-невролог Игорь Сергеев.

Невролог рассказал о пользе листовой зелени в профилактике деменции
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Предотвратить возрастные изменения в мозге способны петрушка, кинза, салат и руккола, отметил он. Однако важно знать меру. Так, дневная норма составляет не более 150 граммов, передает solenka.info.

Более того, регулярное употребление зелени несет за собой и другие положительные последствия. Среди них укрепление сосудов, нормализация работы эндокринной системы и стимуляция пищеварения. Зелень также является источником огромного количества минералов и витаминов, положительно влияющих на усвоение еды.

ЗОЖ,Игорь Сергеев,
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