Невролог рассказал о пользе листовой зелени в профилактике деменции

Предотвратить возрастные изменения в мозге способны петрушка, кинза, салат и руккола, отметил он. Однако важно знать меру. Так, дневная норма составляет не более 150 граммов, передает solenka.info.

Более того, регулярное употребление зелени несет за собой и другие положительные последствия. Среди них укрепление сосудов, нормализация работы эндокринной системы и стимуляция пищеварения. Зелень также является источником огромного количества минералов и витаминов, положительно влияющих на усвоение еды.