Тренер назвал пять ошибок при прокачке ягодичных мышц

Тренер Дэвид Винер назвал пять ошибок при прокачке ягодичных мышц. Его слова приводит The Sun.

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Специалист рассказал, что мало выполнять только приседания. Для достижения наилучшего результата он посоветовал добавить к классическим приседам прыжки. Не помогут добиться упругих ягодиц и выпады вперед. Винер отметил, что их необходимо комбинировать с боковыми выпадами.

«Движение из стороны в сторону также поможет вам проработать четырехглавую мышцу бедра под другим углом, что может помочь нарастить дополнительную силу», — пояснил специалист.

Еще одной ошибкой, по словам Винера, является отказ от силовых тренировок.

«Чтобы нарастить мышечный тонус и размер, вы должны включить силовые тренировки в свой распорядок дня», — добавил он.