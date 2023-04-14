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Найден неожиданный способ заставить курильщиков отказаться от сигарет

Информация о вреде пассивного курения для домашних животных может стать эффективной стратегией антитабачных кампаний. Об этом сообщает UPI.

Найден неожиданный способ заставить курильщиков отказаться от сигарет
© Лента.ру

Неожиданный способ заставить курильщиков отказаться от сигарет был найден группой американских и китайских исследователей во время анализа активности антитабачных кампаний в социальных сетях. Ученые выяснили, что наибольшее впечатление производили посты, где описывались новые данные о воздействии вредных веществ на организм и риске пассивного курения для домашних питомцев.

«Наши результаты показывают, что люди реагируют на сообщения о негативном влиянии курения на жизни тех, кто им небезразличен, в том числе на домашних животных», — объяснил один из авторов Джорджа Мейсона в Фэрфаксе (США). Он добавил, что новые сведения могут принести пользу будущим антитабачным кампаниям.

В исследовании отмечается, что с помощью технологии машинного обучения были проанализированы более 3,5 тысячи постов и более 28 тысяч комментариев в соцсетях, которые были опубликованы с 2018 по 2021 год.

Ранее отоларинголог-хирург Жан-Рене Милье назвал курение и генетику основными факторами развития рака гортани. При этом курение, по его мнению, является основной причиной развития заболевания.

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