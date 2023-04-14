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Перечислены основные факторы в борьбе за здоровое сердце

Сердечно-сосудистые заболевания стабильно лидируют в печальном списке причин смерти. Врач-кардиолог Егор Новиков перечислил семь факторов, на которые нужно обратить внимание людям, заботящимся о здоровье сердца.

Перечислены основные факторы в борьбе за здоровое сердце
© runews24.ru

Привычка пересаливать пищу может привести к гипертонии и другим сердечно-сосудистым нарушениям, рассказал в интервью «АиФ» врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Егор Новиков.

По его словам, данные показывают связь снижения потребления соли с уменьшением артериального давления. У больных гипертонией такое уменьшение составляет в среднем 5,8 мм рт. ст.. Егор Новиков рекомендует использовать приправы, продукты с низким содержанием натрия, свежие овощи или фрукты.

Необходимо больше активно двигаться, не менее получаса в день. Это способствует нормальному поступлению кислорода и профилактике гипертонии и ишемической болезни сердца.

Важно отказаться от курения, следить за весом и периодически проверять кровь на холестерин и сахар.

«Определить для себя оптимальное время сна и придерживаться его. И, конечно, минимизировать стрессы и перенапряжения. Они стимулируют сбои в организме»,- добавил врач.

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