Почему мы переедаем и нам так лень заняться спортом

Доказано: физическая активность укрепляет нашу веру в себя, защищает от депрессии, приглушает страхи и стресс и даже улучшает работу внутренних органов. Тогда зачем природа заложила в нас склонность выбирать диван и телевизор вместо пробежки? Почему мозг препятствует тому, что для него так очевидно хорошо?

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Чтобы понять этот парадокс, психиатр Андерс Хансен предлагает вернуться на много веков назад, к нашим предкам. И разобраться в устройстве головного мозга. Именно этому посвящена его книга «Почему мне плохо, когда все вроде хорошо». Попробуем найти ответ вместе.

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Мы — из выживших

Выражение «выживает сильнейший» обычно вызывает ассоциации с теми, кто находится на вершине формы — физически и психологически. Но когда речь идёт об эволюции человека, стоит иметь в виду не столько физическую форму, сколько умение приспособиться к той среде, в которой живёшь.

И здесь важно помнить главное: человеческое тело приспособлено для выживания и размножения, а не для здоровья. Мозг приспособлен для выживания и размножения, а не для психологического комфорта. Ибо как ты себя чувствуешь, какая ты личность, есть ли у тебя друзья, еда, крыша над головой или другие ресурсы — всё неважно, если ты мёртв.

Эволюция идёт медленно: обычно требуются десятки или даже сотни тысячелетий, прежде чем с биологическим видом произойдут какие-либо изменения. А потому наши тело и мозг по-прежнему считают, что мы охотники и собиратели. Как это связано с тем, что мы упорно отказываемся от любой двигательной активности, переедаем и ленимся, хотя это должно вести нас к более здоровой и продолжительной жизни?

Почему люди переедают

В течение всей истории человечества голод был гигантской угрозой для жизни. Калории были редкой роскошью, их лучше всего было немедленно поглощать.

Вот уже несколько десятилетий нам доступно любое количество калорий, достаточно открыть холодильник или сходить в магазин, но, поскольку эволюция продвигается медленно и измеряет время тысячелетиями, а не десятилетиями, мозг ещё не приспособился. В саванне он кричал своему хозяину: «Спаси меня от голода, запихни в себя все калории, какие найдёшь!» И то же самое кричит в продуктовом магазине.

Исторически калориями невозможно было перенасытиться, поэтому тяга к еде не снабжена кнопкой «стоп». Легко догадаться, что получается, когда эта бесконечная тяга из времен, когда мы постоянно балансировали на грани голода, переносится в наш мир с неограниченным количеством калорий. Мы едим, едим и едим. Нет никаких пределов тому, сколько мы можем запихнуть в себя, и на этом фоне не удивляют проблемы сегодняшнего дня, такие как избыточный вес и диабет второго типа. Без ограничений по количеству доступных калорий механизм выживания превратился в ловушку.

Почему нам не хочется заниматься спортом

Запасы энергии в организме определяются не только тем, сколько мы едим, но и тем, сколько энергии тратим, а движение — всегда расход энергии. Поэтому мы от природы ленивы.

Мозг желает, чтобы мы запихали в себя все калории с полки со сладостями и оставались на диване, не сжигая их без надобности.

Кроме того, исторически человек практически никогда не страдал от ожирения. Поэтому в мозге не выработались защитные механизмы, говорившие бы: «Ты получаешь больше энергии, чем тебе нужно, пойди побегай, сбрось парочку килограммов, чтобы через 30 лет тебя не хватил инфаркт». Напротив, организм пытается поддержать свой вес, воспринимая его потерю как угрозу голода. Эти механизмы помогали нашим предкам спастись от голодной смерти, но сильно мешают нашим попыткам похудеть.

В процессе эволюции мы не только учились находить богатую калориями пищу, но и предпочитали состояние покоя, чтобы не расходовать понапрасну драгоценные калории. Мы должны быть ленивыми. Наши предки решили бы, что у нас не всё в порядке с головой, увидев, как мы бегаем, не сходя с места, и поднимаем в воздух тяжёлые предметы, чтобы тут же поставить их обратно.

Добровольно тратить энергию на такие непродуктивные занятия, как спорт – с точки зрения нашего мозга – так же глупо, как выкинуть пищу в море.