Как бороться с зубным налетом в домашних условиях

Избавиться от зубного налета в домашних условиях можно с помощью раствора с витамином С. Об этом в интервью Solenka.info рассказала стоматолог Елена Блинова.

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Наилучшим решением будет использовать аскорбиновую кислоту, которая входит в комплекс витамина С. Его дефицит может привести к заболеваниям десен — гингивиту и пародонтозу и появлению зловонного запаха изо рта.