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1 час назад

Как бороться с зубным налетом в домашних условиях

Слово и Дело

Избавиться от зубного налета в домашних условиях можно с помощью раствора с витамином С. Об этом в интервью Solenka.info рассказала стоматолог Елена Блинова.

Как бороться с зубным налетом в домашних условиях
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Наилучшим решением будет использовать аскорбиновую кислоту, которая входит в комплекс витамина С. Его дефицит может привести к заболеваниям десен — гингивиту и пародонтозу и появлению зловонного запаха изо рта.

Блинова озвучила рецепт раствора, которым следует чистить зубы, как минимум, один раз в день. В стакан теплой воды нужно добавить по четверти чайной ложки пищевой соды, трехпроцентной перекиси водорода и аскорбиновой кислоты без ГМО. По желанию можно добавить мяту или гвоздику.

ЗОЖ,
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