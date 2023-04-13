Как бороться с зубным налетом в домашних условиях

Избавиться от зубного налета в домашних условиях можно с помощью раствора с витамином С. Об этом в интервью Solenka.info рассказала стоматолог Елена Блинова.
Наилучшим решением будет использовать аскорбиновую кислоту, которая входит в комплекс витамина С. Его дефицит может привести к заболеваниям десен — гингивиту и пародонтозу и появлению зловонного запаха изо рта.
Блинова озвучила рецепт раствора, которым следует чистить зубы, как минимум, один раз в день. В стакан теплой воды нужно добавить по четверти чайной ложки пищевой соды, трехпроцентной перекиси водорода и аскорбиновой кислоты без ГМО. По желанию можно добавить мяту или гвоздику.