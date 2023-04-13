4 случая, при которых можно прибегнуть к самолечению

Терапевт Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал четыре случая, при которых можно прибегнуть к самолечению.

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Так, по словам эксперта, в случае небольшого пореза можно обработать рану самостоятельно. Однако, если в рану попала земля, то лучше обратиться к специалисту, поскольку может понадобиться прививка от столбняка.

Легкие ушибы тоже можно вылечить самостоятельно, но только если они не привели к серьезным повреждениям. То же самое касается и падений, отметил Кондрахин.