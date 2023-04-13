Почему выпирает живот и появились отеки

Иногда человек правильно питается, занимается спортом, а ещё гуляет по часу в день в быстром темпе, соблюдает режим дня и следует советам диетологов. При этом его живот продолжает выпирать и вдобавок появляются отёки.

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Эндокринолог Алексей Жито заявил, что все старания могут быть зря, если в организме нарушен гормональный баланс. Эксперт призвал проверить количество одного важного гормона.

На наш вес очень влияет гормон кортизол. По словам врача, при его переизбытке мышцы начинают разрушаться, а жир скапливаться на животе, образуя так называемый кортизоловый живот.

Симптомы дисбаланса кортизола

неправильно распределяется жировая масса: живот становится большим, а ноги остаются худыми;

быстро набирается вес;

сильные отёки: лицо заметно округляется, кожа под глазами опухает. У человека с дисбалансом этого гормона появляются такие симптомы:

Как определить переизбыток или нехватку кортизола

Самостоятельно определить переизбыток или нехватку кортизола невозможно — нужно сдавать анализы крови. Жито посоветовал сразу сдавать кровь на кортизол и адренокортикотропный гормон.

«Иногда дополнительно назначают определение кортизола из слюны и суточный сбор мочи. Это не только экономит время и деньги, но и позволяет врачу видеть полную клиническую картину», — добавил эксперт в разговоре с «Доктором Питером».

Как нормализовать уровень кортизола в крови

После результатов анализа крови врач назначает индивидуальное лечение, которому лучше следовать. Часто для нормализации кортизола нужно принимать витамин D и витамины группы В.

Во время лечения придётся меньше нервничать и больше спать (звучит идеально?).