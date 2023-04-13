Употребление яиц может защитить от болезни Альцгеймера

Известно, что правильное питание играет важную роль в сохранении здоровья. Многочисленные исследования позволили ученым установить пользу употребления яиц для организма человека.

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Как сообщает Interia, яйца содержат триптофан и тирозин – аминокислоты, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами и способствуют профилактике рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Также эти вещества повышают бдительность и умственную активность, защищают от депрессии, деменции и болезни Альцгеймера.

Яйца характеризуются низкой калорийностью и высоким содержанием белка, поэтому этот продукт полезен при похудении. Согласно результатам одного из исследований, употребление яиц на завтрак может продлить чувство насыщения, благодаря чему люди во время обеда получают на 180 калорий меньше обычного.

Еще одно полезное свойство яиц – защита от возрастной деградации органа зрения. В этих продуктах содержатся лютеин и зеаксантин, которые могут снижать риск развития катаракты. По данным ученых, употребление одного яйца каждый день в течение пяти недель повышает уровень этих веществ в крови более чем на 25%.