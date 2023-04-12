6 пищевых добавок, которые помогут уснуть

Иногда кажется, что высыпаться - просто нереально. Множество факторов могут мешать нормально спать по ночам, в том числе стресс, травмы, болезни и т.п. В этом случае на помощь могут прийти пищевые добавки.

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Эксперт по питанию и эксперт Well.Actually Катарина Цепинова объяснила изданию Express.co.uk, какие пищевые добавки помогают наладить ночной сон. В целом, по её словам, витамины и питательные вещества, которые мы получаем из пищи, в значительной степени могут влиять на то, как мы спим по ночам.

Вот пищевые добавки, которые улучшают сон.

Цинк. Это ключевой минерал, который нужен для здорового иммунитета и для регуляции цикла сна. В результате ваш сон будет более продолжительным, чем обычно.

Магний. Благодаря приёму магния тело и разум расслабляются. Это способствует более качественному и менее прерывистому сну.

5-НТР. Данная добавка помогает телу естественным образом вырабатывать гормон счастья - серотонин. За счёт этого у вас улучшится ночной сон.

Грибы рейши. Чаще всего их принимают в виде добавки. Известно, что эти грибы успокаивают ум, снимают стрессовое напряжение, улучшают сон.

Лимонник. Его приобрести можно в виде таблеток или порошка. Отличается эта ягода способностью повысить у человека устойчивость к стрессу.

Витамин В6. Этот витамин поддерживает нормальную работу нервной системы и способствует здоровому сну. Благодаря приёму этого витамина увеличивается выработка гормона сна.

Из продуктов заснуть вам также помогут вишня Монморанси и ромашка. Их тоже порекомендовала употреблять эксперт.