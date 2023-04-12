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1 час назад

Врач назвала безвредные перекусы перед сном

Lenta.ru

Врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова рассказала, что ночью организм человека не нуждается в дополнительном приеме пище, так как находится в состоянии отдыха. Правильный режим питания предполагает отказ от поздних ужинов, но, если человек не может справиться с чувством голода перед сном, то можно выбрать несколько безвредных перекусов, их эксперт назвала в интервью радио Sputnik.

Врач назвала безвредные перекусы перед сном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка, орехи: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые орехи. Можно взять тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца, авокадо», — отметила Разаренова.

Если человек никак не может справиться с вечерним чувством голода, то необходимо «выбирать продукты, содержащие "правильные" жиры и белковые компоненты».

Также медик дала несколько советов, как избавиться от острого желания поесть поздно вечером. Врач напомнила, что особенно вредно употреблять на ночь продукты с высоким содержанием углеводов.

«Это не только сладости, но и крупы, макаронные изделия, крахмалистые овощи, фастфуд, алкоголь. Они приводят к быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Но столько "быстрой" энергии организму попросту не нужно», — объяснила она.

9 апреля эндокринолог Арсений Русанов рассказал, что некоторые продукты могут замедлять процесс похудения. По его словам, в первую очередь стоит отказаться от сдобной выпечки. Нужно вычеркнуть из меню, в том числе и кондитерские изделия. В употреблении макарон также стоит себя ограничить.

ЗОЖ,
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