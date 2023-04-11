Как заманивают клиентов стоматологические клиники

За последний год стоимость услуг по установке зубных имплантов заметно снизилась. Хирург-имплантолог сети стоматологий Smile-at-Once Евгений Жиленко заявил, что за ценой упало и качество.
Клиники стали предлагать клиентам дешевые аналоги в связи с начавшимися проблемами с поставками систем. Евгений Жиленко отметил, что некоторые из них успешно внедрили в сферы медицины, но не в зубную имплантацию. Дженерики не изучены, и никто не может гарантировать их качество.
«Если имплантат выбран неправильно, установлен с нарушениями, он разрушит кость вокруг себя, и условий для переустановки не будет – пациенту останутся только съемные протезы», – сказал он.
Специалист считает, что особенно опасно использовать дешевые импланты в методиках, для которых они не подходят. Стоматологам приходится ставить копии практически вслепую. Такие системы иногда приживаются, но чаще всего дело оборачивается болью и отторжением уже через 3–4 года.
Жиленко уточнил, что стоматологии ради экономии, например, урезают диагностику или исключают анализы перед операцией.
Так врач может поставить неверный диагноз или выбрать неправильное место для импланта. Специалист посоветовал пациентам проверять название и серийный номер имплантов в договоре, а также требовать штрих-коды и наклейки с оригинальной упаковки, которую полагается вскрывать при клиенте, передает «Газета.Ru».