Как заманивают клиентов стоматологические клиники

За последний год стоимость услуг по установке зубных имплантов заметно снизилась. Хирург-имплантолог сети стоматологий Smile-at-Once Евгений Жиленко заявил, что за ценой упало и качество.

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Клиники стали предлагать клиентам дешевые аналоги в связи с начавшимися проблемами с поставками систем. Евгений Жиленко отметил, что некоторые из них успешно внедрили в сферы медицины, но не в зубную имплантацию. Дженерики не изучены, и никто не может гарантировать их качество.

«Если имплантат выбран неправильно, установлен с нарушениями, он разрушит кость вокруг себя, и условий для переустановки не будет – пациенту останутся только съемные протезы», – сказал он.

Специалист считает, что особенно опасно использовать дешевые импланты в методиках, для которых они не подходят. Стоматологам приходится ставить копии практически вслепую. Такие системы иногда приживаются, но чаще всего дело оборачивается болью и отторжением уже через 3–4 года.

Жиленко уточнил, что стоматологии ради экономии, например, урезают диагностику или исключают анализы перед операцией.