$82.18+2.6889.73+2.63
39 минут назад

Эксперт предупредил об опасности переедания после поста

Вести Подмосковья

Возвращение к привычным пищевым привычкам после соблюдения поста может быть тяжелой задачей. Важно подходить к этому переходу обдуманно и постепенно, чтобы избежать осложнений со здоровьем. Об этом рассказал Pravda.Ru специалист по эриксоновской терапии Георгий Суренян.

Эксперт предупредил об опасности переедания после поста
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

После долгого поста пищеварительная система организма может не справиться с большим объемом пищи, что может привести к дискомфорту, вздутию живота и прочим проблемам. Также переедание может вызвать сильный скачок уровня сахара в крови, что может быть опасно для людей с диабетом или другими нарушениями обмена веществ. К тому же, переедание может привести к избыточному весу.

После завершения поста некоторые продукты можно есть практически без ограничений, к примеру, молоко, творог, кисломолочные продукты, яйца. Данные продукты богаты постным белком, легко усваиваются и могут насытить организм питательными веществами. Также важно уделять первостепенное внимание гидратации и пить достаточно воды для правильного пищеварения.

Продукты с высоким содержанием животного белка, жира, сахара и переработанные продукты необходимо вводить в рацион постепенно. Мясо, птица, рыба могут быть сложными для переваривания организмом после поста, поэтому их надо употреблять понемногу.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий