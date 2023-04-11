Эксперт предупредил об опасности переедания после поста

Возвращение к привычным пищевым привычкам после соблюдения поста может быть тяжелой задачей. Важно подходить к этому переходу обдуманно и постепенно, чтобы избежать осложнений со здоровьем. Об этом рассказал Pravda.Ru специалист по эриксоновской терапии Георгий Суренян.

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После долгого поста пищеварительная система организма может не справиться с большим объемом пищи, что может привести к дискомфорту, вздутию живота и прочим проблемам. Также переедание может вызвать сильный скачок уровня сахара в крови, что может быть опасно для людей с диабетом или другими нарушениями обмена веществ. К тому же, переедание может привести к избыточному весу.

После завершения поста некоторые продукты можно есть практически без ограничений, к примеру, молоко, творог, кисломолочные продукты, яйца. Данные продукты богаты постным белком, легко усваиваются и могут насытить организм питательными веществами. Также важно уделять первостепенное внимание гидратации и пить достаточно воды для правильного пищеварения.