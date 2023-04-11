Психолог рассказала, как отказаться от курения и снизить тягу к сладкому

Не стоит делать это одновременно.

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Лучше формировать равнодушное отношение к никотину и сахару от месяца к месяцу.

Силу воли можно сравнить с мышцей, которую стоит «накачать». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Ксения Левина.

«Надо понимать, что сила воли — это своеобразная мышца, которую мы качаем. Силу воли мы можем прокачивать. Бывают истории, как «с нового года я начинаю жить заново».

Человек на себя навешивает очень много новых действий и быстро проваливается, потому что ресурс силы воли ограничен. Поэтому рекомендуется по чуть-чуть: сегодня вы отказываетесь от курения, месяц не курите, а ещё через месяц вы отказываетесь от сладкого. Не нужно всё это делать в один день.