Поза, которая приводит к образованию смертельных тромбов

Если изо дня в день сидеть на рабочем месте в неправильной позе, то можно заработать крайне опасное осложнение - тромбоз глубоких вен. Особенно вредно для здоровья сидеть, положив ногу на ногу. Это может привести к пережатию вен и сосудов, нарушению кровообращения.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как отметил профессор Марк Уайтли, у любителей сидеть в такой позе возникает масса неприятных ощущений, которые часто игнорируют. Например, появление "бегающих мурашек". В результате кровь застаивается, кровяные сгустки образуются именно из-за неподвижности крови, передает Express со ссылкой на специалиста.

"Медики выяснили, что пациенты, которые даже неподвижно лежали в позе нога на ногу, чаще страдали от тромбов, чем те, у кого была другая позиция", - отметил Уайтли.