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2 часа назад

Поза, которая приводит к образованию смертельных тромбов

Российская Газета

Если изо дня в день сидеть на рабочем месте в неправильной позе, то можно заработать крайне опасное осложнение - тромбоз глубоких вен. Особенно вредно для здоровья сидеть, положив ногу на ногу. Это может привести к пережатию вен и сосудов, нарушению кровообращения.

Поза, которая приводит к образованию смертельных тромбов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как отметил профессор Марк Уайтли, у любителей сидеть в такой позе возникает масса неприятных ощущений, которые часто игнорируют. Например, появление "бегающих мурашек". В результате кровь застаивается, кровяные сгустки образуются именно из-за неподвижности крови, передает Express со ссылкой на специалиста.

"Медики выяснили, что пациенты, которые даже неподвижно лежали в позе нога на ногу, чаще страдали от тромбов, чем те, у кого была другая позиция", - отметил Уайтли.

Профессор добавил, что риски снижаются, если человек разминается в течение рабочего дня и в принципе физически активен. Врач посоветовал вставать каждые 1-2 часа и ходить хотя бы в течение пяти минут. Если есть возможность, то стоит сделать несколько простых упражнений, потянуть мышцы, пройтись по лестнице.

ЗОЖ,
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