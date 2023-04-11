Можно ли из-за стресса заболеть и как от него избавиться

Вообще стресс и напряжение не всегда приводят к негативным последствиям. Иногда они даже полезны. Например, благодаря напряжению мышц вы можете их укрепить. И действительно опасность для здоровья может представлять продолжительный стресс.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Для здоровых людей обычно кратковременный стресс вообще не опасен. А вот с длительным стрессом не всё так просто. Особенно если человек не особо здоровый или если он пожилого возраста.

По словам Кармель Чой, клинического психолога, стресс появляется, когда человек сталкивается с новой и непредсказуемой ситуацией и при этом не понимает, сможет ли успешно справиться с ней.

Если человек страдает от хронического стресса, то уровень кортизола (гормона стресса) в его крови долгое время остаётся повышенным. Эксперты Cleveland Clinic предупреждают, что в таком состоянии оставаться вредно для здоровья. Объясняется это тем, что высокий уровень гормона стресса может способствовать усугублению проявления сахарного диабета, ишемической болезни сердца, хронических болезней желудочно-кишечного тракта. Также стресс может быть причиной либо усугублять ситуацию при тревожности, злоупотреблении психоактивными веществами, хроническом недоверии, беспокойстве и т.д.

Есть большое количество способов борьбы со стрессом. И самый эффективный из них - это физическая активность. Спорт повышает настроение, снижает напряжение, улучшает сон. Это подтверждают и научные исследования. Так, согласно результатам исследования, которые опубликованы в Advances in Experimental Medicine and Biology, физическая активность значительно уменьшает признаки тревожности. Также благодаря спорту в организме вырабатывается больше гормонов эндорфинов, которые улучшают настроение. Наиболее эффективными при этом считаются аэробные упражнения: бег, плавание, танцы, бокс.