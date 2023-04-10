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2 часа назад

Медики больницы им. В. В. Виноградова рассказали о способах профилактики гипертонии

Твоя Газета

Медики больницы им. В. В. Виноградова (ГКБ №64) в преддверии Всемирного дня здоровья рассказали о способах профилактики гипертонии. Пост об этом появился в соцсетях медицинского учреждения.

Медики рассказали о способах профилактики гипертонии
Фото: Твоя газетаТвоя газета

Как отмечают специалисты, данную болезнь, как и любое хроническое прогрессирующее заболевание, легче предупредить, чем лечить. Так, для профилактики гипертонии необходимо снизить употребление соли и соленых продуктов. Также обязательно включать в рацион овощи, фрукты, злаки, нежирные сорта мяса, рыбу, зелень.

Очень важно вести активный образ жизни, ходить пешком, ездить на велосипеде не менее 30–40 минут в день 5–6 раз в неделю. Обязательно следует распрощаться с курением и ограничить употребление алкоголя.

«При ожирении — снизить вес. Снижение должно быть постепенным — 5–10% от массы тела в месяц», — дают совет специалисты.

ЗОЖ,
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