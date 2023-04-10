Медики рассказали о способах профилактики гипертонии

Медики больницы им. В. В. Виноградова (ГКБ №64) в преддверии Всемирного дня здоровья рассказали о способах профилактики гипертонии. Пост об этом появился в соцсетях медицинского учреждения.

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Как отмечают специалисты, данную болезнь, как и любое хроническое прогрессирующее заболевание, легче предупредить, чем лечить. Так, для профилактики гипертонии необходимо снизить употребление соли и соленых продуктов. Также обязательно включать в рацион овощи, фрукты, злаки, нежирные сорта мяса, рыбу, зелень.

Очень важно вести активный образ жизни, ходить пешком, ездить на велосипеде не менее 30–40 минут в день 5–6 раз в неделю. Обязательно следует распрощаться с курением и ограничить употребление алкоголя.