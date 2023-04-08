Врач объяснил, как собирать и пить березовый сок

Эндокринолог объяснил, как собирать и пить березовый сок
Разумеется, происходит это в разных российских регионах в разное время, но в целом получается, что оптимальное время для сбор полезного напитка — это весна.
На все вопросы, связанные с березовым соком, ответил врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Приволжье» Арсений Русанов.
Когда и где собирают березовый сок
«На юге России, как правило, сбор берёзового сока можно начинать с конца февраля, в Сибири — с середины мая, при этом конкретные сроки могут варьироваться в соответствии с капризами природы. Для большинства регионов нашей страны этот момент настает в конце марта — начале апреля. Хорошим индикатором является набухание почек на деревьях», — рассказал «Газете.Ru» врач.
Оптимальным местом он назвал загородную березовую рощу или смешанный лес, не относящиеся к особо охраняемым природным территориям. При этом сбор сока с активно растущих молодых деревьев может привести к их гибели.
Чем полезен березовый сок
Как объяснил эксперт, польза берёзового сока определяется составом продукта, в который входят витамины группы B, витамины A и C, а также калий, кальций, железо, марганец.
Кому можно пить березовый сок
В умеренных количествах берёзовый сок можно включать в рацион уже с возраста в 6 месяцев (по 1–2 чайной ложки в день), а с трёх лет детям его разрешают давать относительно свободно, в количестве 100–150 мл в день.
Делать это можно при отсутствии аллергических реакций. Аллергия на компоненты сока и является основным противопоказанием к его употреблению. Также пить берёзовый сок не стоит людям с такими заболеваниями, как гастрит, сахарный диабет, гипертония, болезни почек.
Как хранить березовый сок
Натуральный берёзовый сок не требует кипячения или иной обработки. Более того, при кипячении сок потеряет большинство полезных свойств. Чтобы предотвратить рост бактерий и сохранить его свежесть, продукт лучше хранить в холодильнике при температуре от 0 до +5 градусов. Так его можно использовать в течение нескольких дней. Если же есть желание сохранить его подольше, рекомендуется сок заморозить. В таком виде его хранение возможно в течение 12 месяцев.