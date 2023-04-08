Врач объяснил, как собирать и пить березовый сок

Разумеется, происходит это в разных российских регионах в разное время, но в целом получается, что оптимальное время для сбор полезного напитка — это весна.

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На все вопросы, связанные с березовым соком, ответил врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Приволжье» Арсений Русанов.

Когда и где собирают березовый сок

«На юге России, как правило, сбор берёзового сока можно начинать с конца февраля, в Сибири — с середины мая, при этом конкретные сроки могут варьироваться в соответствии с капризами природы. Для большинства регионов нашей страны этот момент настает в конце марта — начале апреля. Хорошим индикатором является набухание почек на деревьях», — рассказал «Газете.Ru» врач.

Оптимальным местом он назвал загородную березовую рощу или смешанный лес, не относящиеся к особо охраняемым природным территориям. При этом сбор сока с активно растущих молодых деревьев может привести к их гибели.

Чем полезен березовый сок

Как объяснил эксперт, польза берёзового сока определяется составом продукта, в который входят витамины группы B, витамины A и C, а также калий, кальций, железо, марганец.

Кому можно пить березовый сок

В умеренных количествах берёзовый сок можно включать в рацион уже с возраста в 6 месяцев (по 1–2 чайной ложки в день), а с трёх лет детям его разрешают давать относительно свободно, в количестве 100–150 мл в день.

Делать это можно при отсутствии аллергических реакций. Аллергия на компоненты сока и является основным противопоказанием к его употреблению. Также пить берёзовый сок не стоит людям с такими заболеваниями, как гастрит, сахарный диабет, гипертония, болезни почек.

Как хранить березовый сок