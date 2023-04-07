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1 час назад

Можно ли избавиться от кариеса при помощи тщательной чистки зубов

Вечерняя Москва

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова расскзаала, можно ли избавиться от кариеса при помощи зубной щетки.

Можно ли избавиться от кариеса при помощи тщательной чистки зубов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что вылечить кариес зубной щеткой и пастой невозможно. Кариес — это патологический процесс, сопровождающийся нарушением целостности эмали и подлежащего под ней дентин. В этом случае качественно вычистить зубы, чтобы в дырке не было скоплений налета и бактерий не получится.

Когда врачи ставят пломбу, они сначала высверливают инфицированные ткани, а потом ставят композитную пломбу, с помощью чего восстанавливают натуральную анатомию зуба, то есть его целостность.

Вероника Мелехова посоветовала не тянуть с лечением кариеса, а также часто проходить профилактические обследования, передает aif.ru.

В свою очередь стоматолог Бэлла Мусихина добавила, что обширный кариес может стать причиной удаления зуба. Если зуб поврежден глубоко, восстановить его качественно, вероятно, не удастся, передает Nation news.

ЗОЖ,
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