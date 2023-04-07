Что нельзя делать после стресса

Психолог Анна Сухова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о том, чего ни в коем случае не стоит делать после выхода из стрессового состояния.
Например, эксперт считает, что употребление алкоголя только усугубит сложившуюся ситуацию. То же самое касается и приема различных успокоительных препаратов, которые затормаживают ясность восприятия и мыслительного процесса в целом.
Кроме того, Сухова не рекомендует уходить от накопившихся проблем инфантильными методами, например постоянно спать или попросту бездействовать. Психолог советует постараться взять себя в руки и пойти навстречу новой и интересной жизни, оставив далеко позади все свои проблемы и стрессы.