Названы места на теле с самыми опасными родинками

Даже самая простая родинка может вызывать серьезные опасения при постоянной травматизации или воздействии солнца, так как в этом случае возрастает вероятность появления у образования на теле признаков злокачественности. Врач-дерматовенеролог Диана Тахтарова назвала места на теле с самыми опасными родинками.

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"Особенного наблюдения требуют родинки на лице, в области носа, на шее при ношении цепочек, под грудью при ношении бюстгальтеров, в подмышечной зоне", - отметила врач в интервью "Газете.Ru".

Также есть риск воздействия на родинки на волосистой части головы, а для мужчин - в зоне роста бороды.

Диана Тахтарова напомнила, что родинку необходимо показать специалисту при возникновении ряда изменений, а именно: появлении нечеткого контура, пятнистого или неравномерного окраса, изменении цвета со светло-коричневого до почти черного.

При обнаружении подозрительного образования не занимайтесь самолечением, обязательно обратитесь к специалисту, подчеркнула дерматовенеролог.