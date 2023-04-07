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3 часа назад

Названы места на теле с самыми опасными родинками

Российская Газета

Даже самая простая родинка может вызывать серьезные опасения при постоянной травматизации или воздействии солнца, так как в этом случае возрастает вероятность появления у образования на теле признаков злокачественности. Врач-дерматовенеролог Диана Тахтарова назвала места на теле с самыми опасными родинками.

Названы места на теле с самыми опасными родинками
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Особенного наблюдения требуют родинки на лице, в области носа, на шее при ношении цепочек, под грудью при ношении бюстгальтеров, в подмышечной зоне", - отметила врач в интервью "Газете.Ru".

Также есть риск воздействия на родинки на волосистой части головы, а для мужчин - в зоне роста бороды.

Диана Тахтарова напомнила, что родинку необходимо показать специалисту при возникновении ряда изменений, а именно: появлении нечеткого контура, пятнистого или неравномерного окраса, изменении цвета со светло-коричневого до почти черного.

При обнаружении подозрительного образования не занимайтесь самолечением, обязательно обратитесь к специалисту, подчеркнула дерматовенеролог.

При ангиомах - так называют красные родинки на теле - лучше не загорать или прикрывать их от солнца одеждой, ранее посоветовала врач Татьяна Шаповаленко.

ЗОЖ,Татьяна Шаповаленко,
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