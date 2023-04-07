Кардиолог назвала причины одышки

Многие привыкли думать, что одышка возникает из-за проблем с органами дыхания или сердца.

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Кардиолог и кардиопсихолог Анна Кореневич развеяла эти мифы.

По её словам, причины того, что вы задыхаетесь при подъёме всего на один этаж или через каждые 100 м быстрого шага, могут быть самыми разными.

Одышка

Одышка — это изменение частоты, ритма и глубины дыхания. Часто одышка может сопровождаться чувством нехватки воздуха. Иногда за этим симптомом может скрываться серьёзное или смертельно опасное заболевание. А иногда поводы могут быть банальные, их можно решить даже без таблеток. Кореневич назвала в своём телеграме пять главных причин, которые могут вызывать одышку.

Сердечная недостаточность

Сердечная недостаточность — это самая опасная, но не самая частая причина одышки. В развитии сердечной недостаточности обычно виноваты: гипертоническая болезнь; пороки сердца; инфаркт; кардиомиопатия; миокардит.

Ожирение

Чрезмерный лишний вес — одна из основных причин одышки. Решение этой проблемы может быть только одно — наконец-то взяться за свой образ жизни и питание и заняться физической активностью.

Анемия

Это снижение уровня гемоглобина в крови. У неё может быть несколько причин: любые кровопотери; хронические воспалительные процессы, включая аутоиммунные; рак; недостаточность питания.

Нарушения работы щитовидной железы

Одышка может появиться и при повышении функции щитовидки — гипертиреозе, и при снижении выработки гормонов — гипотиреозе. Нетренированность Это самая частая и простая причина. И избавиться от неё тоже довольно просто — нужно всего лишь начать тренироваться. Но это возможно, если вы исключили другие, более серьёзные причины — сердечную недостаточность, анемию и проблемы с щитовидной железой.