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2 часа назад

Названы неочевидные причины проблем со сном

Lenta.ru

К проблемам со сном приводят длительный стресс, болезни щитовидной железы и ряд других, зачастую неочевидных причин, сообщила врач-эндокринолог «Европейского медицинского центра» Елена Островская. Основные из них она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Названы неочевидные причины проблем со сном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Островская со ссылкой на последнее исследование заявила, что от хронического недосыпа страдает почти 40 процентов россиян — и виноваты в этом не шум и освещение на улице. Чаще всего проблемы со сном возникают из-за стресса. Если человек в течение длительного времени испытывает нервное перенапряжение, он не может нормально расслабиться ночью, из-за чего его сон становится тревожным и поверхностным, объяснила врач.

Кроме того, по словам Островской, зачастую мешают хорошо выспаться различные эндокринные патологии: нарушение работы щитовидной железы или надпочечников, также нередко возникающие на фоне длительного стресса.

В качестве еще одной причины недосыпа эндокринолог назвала дефицит важных питательных веществ, включая отвечающие за правильную работу центральной нервной системы и расслабление витамины группы В и железо.

Островская добавила, что при сильной нехватке железа в организме человек может спать достаточно долго, но его сон будет поверхностным и прерывистым. В результате утром он будет чувствовать себя разбитым и невыспавшимся.

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