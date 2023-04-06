Кому можно и нужно есть после 6 вечера: объясняет диетолог

Многие сейчас затянули пояса, чтобы успеть подготовиться к купальному сезону. Пока одни отказались от вредной пищи, а другие не вылезают из-спортзала, третьи отказались от еды после шести вечера. Насколько оправданы эти меры, разбираемся в материале «Рамблера».
Врачи отмечают, что каким бы эффективным не был отказ от ужина, длительные перерывы между приемами пищи, превышающие 12 часов, могут иметь опасные последствия для некоторых категорий людей.
Отметим, что диетолог Анна Белоусова считает, что есть на ночь можно и нужно — достаточно лишь подобрать для этого продукты, которые не отразятся на фигуре. Идеальным вариантом для позднего ужина специалист считает низкокалорийную еду комнатной температуры — например, творог.