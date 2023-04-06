$79.50+0.1487.10+0.37
3 часа назад

Не есть после 6: работает ли эта система и кому она категорически противопоказана

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Многие сейчас затянули пояса, чтобы успеть подготовиться к купальному сезону. Пока одни отказались от вредной пищи, а другие не вылезают из-спортзала, третьи отказались от еды после шести вечера. Насколько оправданы эти меры, разбираемся в материале «Рамблера».

Кому можно и нужно есть после 6 вечера: объясняет диетолог
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Врачи отмечают, что каким бы эффективным не был отказ от ужина, длительные перерывы между приемами пищи, превышающие 12 часов, могут иметь опасные последствия для некоторых категорий людей.

«Если человек ложится спать поздно, но при этом решил не есть после шести, это может ему навредить. Но все зависит от того, что у человека было в рационе в последний прием пищи. Если ужин был в шесть вечера, и человек съел продукты, которые быстро перевариваются, может возникнуть дискомфорт. Такой подход может навредить людям с гипогликемией, людям, которые страдают инсулинрезистентностью, заболеваниями щитовидной железы, болезнями ЖКТ, сердечно-сосудистыми заболеваниями (это могут быть постинфарктные и другие состояния). То есть если есть неполадки с организмом, даже беременность, пожилой возраст или повышенный гормон стресса, лучше не делать большие перерывы между приемами пищи. К тому же, ночью вырабатывается соматотропный гормон, который отвечает за реконструкцию клеток — из-за больших перерывов в приемах пищи этот процесс может замедлиться».
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Можно ли замедлить старение с помощью диеты: интервью с нутрициологом

Отметим, что диетолог Анна Белоусова считает, что есть на ночь можно и нужно — достаточно лишь подобрать для этого продукты, которые не отразятся на фигуре. Идеальным вариантом для позднего ужина специалист считает низкокалорийную еду комнатной температуры — например, творог.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий