Кому можно и нужно есть после 6 вечера: объясняет диетолог

«Если человек ложится спать поздно, но при этом решил не есть после шести, это может ему навредить. Но все зависит от того, что у человека было в рационе в последний прием пищи. Если ужин был в шесть вечера, и человек съел продукты, которые быстро перевариваются, может возникнуть дискомфорт. Такой подход может навредить людям с гипогликемией, людям, которые страдают инсулинрезистентностью, заболеваниями щитовидной железы, болезнями ЖКТ, сердечно-сосудистыми заболеваниями (это могут быть постинфарктные и другие состояния). То есть если есть неполадки с организмом, даже беременность, пожилой возраст или повышенный гормон стресса, лучше не делать большие перерывы между приемами пищи. К тому же, ночью вырабатывается соматотропный гормон, который отвечает за реконструкцию клеток — из-за больших перерывов в приемах пищи этот процесс может замедлиться».

