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4 часа назад

Молодящий холод: Доктор Мясников сравнил эффект от криокамер и моржевания

Национальная Служба Новостей

Клинические случаи доказывают, что у людей, занимающихся регулярным моржеванием, иммунитет крепче, сказал НСН Александр Мясников.

Доктор Мясников сравнил эффект от криокамер и моржевания
Фото: Nsn.fmNsn.fm

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в беседе с НСН, что криокамеры не закаляют организм, а только дают ощущение шока.

Исследователи из Кельнского университета заявили, что экстремально низкие температуры губительны, но умеренное снижение температуры тела благотворно влияет на продолжительность жизни как холоднокровных, так и теплокровных организмов, включая человека. Однако до сих пор ученые мало знают о конкретных механизмах, увеличивающих продолжительность жизни при снижении температуры тела, что ограничивает применение этих знаний на практике. Мясников назвал закаливание необходимым процессом.

«Если мы откроем советский учебник академика Минха по гигиене, то там будет написано, что комнатная температура днем должна быть +18 градусов, а спать человек ночью должен при температуре +13 градусов. Закаливание просто необходимый процесс. Без него люди чаще болеют, меньше живут. Не могу комментировать данные ученых, но из клинических случаев я знаю, что у людей, занимающихся моржеванием постоянно, состояние иммунитета значительно лучше. Если у тебя крепче иммунитет, то многие болезни обходят стороной», - сказал Мясников.

Собеседник НСН отметил, что популярные криокамеры ничего общего с закаливанием не имеют.

«Криокамеры не дают закаливания. Они дают ощущение шока, но глубоко в организм жидкий газ не проникает. Мы хотим ничего не делать, есть пельмени, а потом зайти в криокамеру… Нужен ежедневный труд», - отметил Мясников.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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