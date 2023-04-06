Доктор Мясников сравнил эффект от криокамер и моржевания

«Если мы откроем советский учебник академика Минха по гигиене, то там будет написано, что комнатная температура днем должна быть +18 градусов, а спать человек ночью должен при температуре +13 градусов. Закаливание просто необходимый процесс. Без него люди чаще болеют, меньше живут. Не могу комментировать данные ученых, но из клинических случаев я знаю, что у людей, занимающихся моржеванием постоянно, состояние иммунитета значительно лучше. Если у тебя крепче иммунитет, то многие болезни обходят стороной», - сказал Мясников.